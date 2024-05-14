الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"وزير الدولة للإنتاج الحربي" يبحث موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من  المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة بالحي الحكومي.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال الاجتماع متابعة موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوطة الوزارة بتنفيذها، مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة مع عدد من شركات الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات ببعض الوزارات والمحافظات، وتم مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود للوقوف على توقيتات التنفيذ ومعوقات عدم الانتهاء من تنفيذ بعضًا من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة لها طبقًا للتعاقد للحفاظ على حقوق الطرفين.

وزير الإنتاج الحربى يستعرض مع وفد "الخليج للمصاعد الكهربائية" التعاون المشترك

txt

في عيدهم.. عمال الإنتاج الحربي أبطال في مواجهة المواد الكيميائية ذات الطبيعة الخاصة

وضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات

وخلال الاجتماع شدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الحرص لتنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، والتواصل الفوري مع مركز إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة حال طرأت أية أزمة للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأصدر  الوزير بالاجتماع توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل التعاقد على تنفيذ المشروعات والإلتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود التي يتم إبرامها ما بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة ومختلف الجهات الخارجية سواء المحلية أو الأجنبية.

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" وجّه بأهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية.

حضر اللقاء كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس طارق داود بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات والمهندس عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي والمهندس حازم هيكل رئيس القطاع المالي والمهندس إيهاب نبيل قطاع المشروعات.

وزير الدولة للإنتاج الحربي المشروعات المهندس محمد صلاح الدين وزارة الانتاج الحربي شركات الإنتاج الحربي وضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات

مواد متعلقة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية