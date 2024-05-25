السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب معهد الصناعات المتطورة بـ"الإنتاج الحربي" بمراكز متقدمة في مسابقة المعاهد الفنية

طلاب معهد الصناعات
طلاب معهد الصناعات المتطورة بالإنتاج الحربي

أعلن محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حصول عدد من طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربي على مراكز متقدمة فى مسابقة وزارة التعليم العالي للمعاهد الفنية والهندسية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي (2023/2024).

 وقال بكر إن مشاركة طلاب المعهد بهذه المسابقة تأتي في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة تشجيع انخراط طلاب المنشآت التعليمية التابعة للوزارة بمختلف الأنشطة العلمية بما يصقل مهاراتهم وينمي قدراتهم على الابتكار والاطلاع على أحدث التكنولوجيات حول العالم.

-حرص قطاع التدريب على دعم المجال الفني بمصر من خلال تأهيل طلاب المنشآت التعليمية

أوضح بكر أنه في هذا الصدد حرص المهندس عبد الرؤوف عبد الله موسى، رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، على تهنئة طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة الفائزين بالمسابقة على تميزهم وتفوقهم العلمي، مؤكدًا حرص قطاع التدريب على دعم المجال الفني بمصر من خلال تأهيل طلاب المنشآت التعليمية التابعة للقطاع وفق أحدث نظم الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي ليكونوا جاهزين لخوض سوق العمل وتلبية متطلباته فور تخرجهم، لافتًا إلى أن المنشآت التعليمية التابعة للقطاع تتمثل في: (مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة، المجمع التكنولوجي المتكامل).

 شدد على السعي الدائم إلى تنفيذ توجيهات السيد الوزير بضرورة بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النجاح بمختلف المنشآت التعليمية التابعة من خلال العمل بروح الفريق إلى جانب الإعداد الجيد لطلاب هذه المنشآت التعليمية وتشجيعهم على المشاركة فى مختلف المسابقات العلمية بما يعود بالنفع عليهم، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة والمشاركة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي من بين محاورها محور التعليم والتدريب من أجل المساهمة في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

-المركز الثاني فى مجال معالجة المياه (الكيمياء)

ونوّه المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي بأن المهــندس وليــد فـاروق حــافظ، مدير المعهد الفنى للصناعات المتطورة، حرص على التوجه بالشكر للعاملين بالمعهد وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس فى شعبتيّ (الكيمياء والحاسبات) وكذا إدارة رعاية الطلاب وقسم الجودة بالمعهد على ما بذلوه من جهود ساهمت في حصول طلاب المعهد على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة وزارة التعليم العالي، متوجهًا بالتهنئة للطلاب الفائزين وهم: عمر عبد الرحمن فهمي لحصوله على المركز الثاني فى مجال معالجة المياه (الكيمياء)، وعبد الرحمن سيد عواد  لحصوله على المركز الثاني  فى مجال  الهندسة الكيميائية (الكيمياء)، وعبد الغني محمد عبد الغني لحصوله على المركز الثالث فى مجال البرمجيات (الحاسبات).

مجال البرمجيات وزارة التعليم العالي الكيمياء والحاسبات مجال معالجة المياه رؤية مصر 2030 المنشآت التعليمية وزارة الانتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

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