السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكرى يزور "بيت مصر" بالمدينة الجامعية فى باريس

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال زيارة البيت المصري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى زيارة إلى بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، وذلك على هامش تواجده في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس "إيمانويل ماكرون" مع عدد من وزراء الخارجية العرب، اتصالًا بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكرى تفقد، خلال الزيارة، أجنحة البيت المخصص للطلبة المصريين الدارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية، واطلع على مختلف سبل الإعاشة والراحة وأماكن الدراسة المخصصة لهم. 

وحرص وزير الخارجية على إدارة حوار مع أبنائه من الطلبة المصريين بالخارج للاطلاع على شواغلهم وتعزيز تواصلهم بوطنهم الأم، وكذلك على لقاء أعضاء السفارة والقنصلية المصرية في باريس.

كما شهد زيارة شكري إلى المدينة الجامعية دكتور خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، الذي يتواجد في باريس حاليًا في إطار حملته الانتخابية.

البيت المصري المدينة الجامعية باريس شكرى

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