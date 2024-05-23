الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإنتاج الحربى يفاجئ عمال شركة بنها للصناعات الإلكترونية بجولة صباحية

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة تفقدية مفاجئة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وذلك فى إطار الحرص على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

وحرص الوزير “محمد صلاح” على التواجد في الشركة باكرًا بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل، وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وأثناء الجولة التفقدية ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربى عدد من العاملين بالشركة ( م /144 )، وذلك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وأيضًا الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، مؤكدًا على اهتمامه بالعاملين والحرص على تطوير أدائهم وذلك من خلال الإهتمام بالبحث العلمى لزيادة نسبة المكون المحلى والمساهمة فى خطة توطين الصناعات الإلكترونية بالشركة.

شركة بنها للصناعات الإلكترونية بجولة صباحية

وشدد على انفتاحه للاستماع إلى مختلف الأفكار والأطروحات والرؤى وحتى الاستفسارات التي تدور بأذهان العاملين بالإنتاج الحربي بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية سواء (مهندسين/ فنيين/ إداريين) والتى من شأنها تحسين بيئة العمل، كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة إلتزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان الصناعى وذلك فى ضوء إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا من سيادته على تحقيق أقصى معدلات التأمين لأبنائه العاملين.

وتساهم "شركة بنها للصناعات الإلكترونية" فى توفير إحتياجات القوات المسلحة  من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جدًا -  الميكروويف - المحطات اللاسلكية  - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد  - محطات الإعاقة الإلكترونية )، هذا فضلًا عن إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية  - الحاسبات الشخصية – التابلت - عدادات الكهرباء المسبقة الدفع والذكية - اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض بإستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED  وLCD ).

وخلال الجولة تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى مجمع المصانع الإنتاجية ومخازن الخامات ومخازن المنتج النهائى حيث شدد على بذل المجهود لتسويق المنتجات أولًا بأول.

كما استمع الوزير محمد صلاح  إلى ما استعرضه المهندس / طارق العباسى رئيس مجلس إدارة الشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها  ومدى الإلتزام بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات.

المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي سير العملية الإنتاجية الأنظمة الإلكترونية كشافات الشوارع المصانع الإنتاجية محمد صلاح الدين مصطفى

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