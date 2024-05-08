الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربى يستعرض مع وفد "الخليج للمصاعد الكهربائية" التعاون المشترك

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها، من خلال شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك"، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير بالدور المهم الذي تقوم به شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين، خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر، موضحًا أن "إيچيك" تضم مصنعًا يقوم بإنتاج المصاعد الكهربائية وفقًا للكود الأوروبي.

وخلال اللقاء، شدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كل المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات المختلفة، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

من جانبه، أعرب المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة، عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج المصاعد الكهربائية بأنواعها، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، موضحًا أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية والإفريقية.

بدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، وحريصة على تعميق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن شركة "إيچيك" تقوم حاليًا بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40%، ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.

المهندس محمد صلاح المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة ميار القابضة مجال إنتاج شركة مصر

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