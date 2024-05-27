الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استجابة لـ"الدستور".. حملة على "التكاتك" والدراجات البخارية في الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

قامت وحدة مرور زفتى، التابعة لإدارة مرور الغربية، بقيادة الرائد هاني البنا، بتنفيذ حملة موسعة على شوارع المدينة. نجحت الحملة في ضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في الشوارع الرئيسية بمدينة زفتى. 

وتمكنت الحملة من إحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات، كما تمت مصادرة بعض هذه المركبات المخالفة وغير المرخصة.

تأتي هذه الحملة استجابة من مديرية أمن الغربية والإدارة العامة لمرور الغربية، بعد نشر "الدستور" عدة تقارير عن انتشار الدراجات البخارية ومركبات التوك توك غير المرخصة وقيامها بمخالفات كبيرة وسباقات جنونية في الشوارع. وأدى ذلك إلى وقوع عدد من الحوادث داخل شوارع المدينة وعلى الطرق الرئيسية والفرعية من وإلى مركز زفتى.

تلقى اللواء أشرف عبد السلام، مدير أمن الغربية، يوم الإثنين، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن ضباط وأفراد وحدة مرور زفتى حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة زفتى. 

وتم ضبط 23 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة والتحفظ عليها، كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكانت "الدستور"، قد نشرت عدة مناشدات من الأهالي، وطالب أهالي مدينة زفتى، خلالها بضرورة تكثيف حملات المرور لضبط المركبات غير المرخصة، وكذلك تنظيم سير الدراجات النارية بالشكل الذي يضمن سلامة الجميع وتحقيق الأمن العام بين المواطنين، وعلى ضرورة تعاون الأهالي وسائقي تلك المركبات مع رجال الشرطة والانصياع الكامل إلى التعليمات المعلنة من قبل إدارة المرور، بشأن القيادة بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة وامن الجميع، مطالبين بأهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

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وحدة مرور زفتى الرئيسية بمدينة زفتى المركبات المخالفة والغير مرخصة والادارة العامة لمرور العربية تقارير عن انتشار الدراجات

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