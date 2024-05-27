الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 157 مخالفة مرورية بالغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

تمكنت  الإدارة العامة لمرور الغربية، من شن حملة لرصد  المخالفات المتنوعة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

أخطر اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، من العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بتمكن ضباط وأفراد الإدارة من ضبط 157 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، ودون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ودون تراخيص.

كما شملت نتائج الحملة تحصيل غرامات فورية مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 44 ألفًا و700 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.

 في السياق ذاته، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز؛ لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

المخالفات المتنوعة الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة مصادرة المركبات والدراجات المخالفة ضباط وأفراد الإدارة عبدالسلام مدير أمن الغربية نتائج الحملة تحصيل غرامات فورية

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