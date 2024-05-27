الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يُعد كارت الخدمات المتكاملة بمثابة بطاقة هوية مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، تفتح لهم أبوابًا واسعة نحو حياة كريمة مليئة بالفرص والخدمات. فهذا الكارت لا يقتصر فقط على إثبات الإعاقة، بل يُتيح لحامله الاستفادة من باقة شاملة من المزايا والحقوق التي تكفل له العيش بكرامة واندماجًا فعالًا في المجتمع.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة الاستخدام للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.
  2. الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  5. الضغط على "استعلام".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الخطوات:

  1. الوصول إلى موقع وزارة الصحة: من هنا.
  2. الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اختيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة".
  4. إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  5. الضغط على "استعلام".

هنا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات المتكاملة: بوابة نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامله العديد من المزايا التي تُساهم في تحسين حياته اليومية وتُعزز اندماجه في المجتمع، ونذكر من أهمها:

1. الدعم المادي:

  • الحصول على معاش شهري: يتراوح المعاش من 500 إلى 2000 جنيه مصري حسب نسبة العجز، مما يُساعد في توفير احتياجات المعيشة الأساسية.

2. الرعاية الصحية:

  • العلاج المجاني في مستشفيات وزارة الصحة: يشمل ذلك الأدوية والفحوصات الطبية والعمليات الجراحية، مما يُتيح لحامل الكارت الحصول على رعاية صحية مناسبة دون تحمل أي تكاليف.

3. التعليم:

  • الإعفاء من رسوم التعليم: يشمل ذلك جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال إلى الجامعة، مما يُتيح لحامل الكارت فرصًا متساوية للتعلم والتطوير.

4. التنقل:

  • الإعفاء من رسوم المواصلات: يشمل ذلك جميع وسائل المواصلات العامة في مصر، مما يُسهل على حامل الكارت التنقل والحركة بشكل حر.

5. فرص العمل:

  • الحصول على فرص عمل: توفر وزارة التضامن الاجتماعي فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، مما يُساعدهم على تحقيق استقلالهم المادي والاندماج في سوق العمل.

6. المشاركة المجتمعية:

  • المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية: تنظم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُتيح لهم فرصًا للتفاعل والتواصل مع المجتمع.

7. مزايا أخرى:

  • الإعفاء من الضرائب: يُعفى حامل الكارت من بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات.
  • الحصول على تخفيضات على بعض الخدمات: يُمكن لحامل الكارت الحصول على تخفيضات على بعض الخدمات، مثل خدمات الاتصالات وخدمات الترفيه.
  • الأولوية في الحصول على بعض الخدمات: يُمنح حامل الكارت الأولوية في الحصول على بعض الخدمات، مثل خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية.
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