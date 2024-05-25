السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطبيق "المصريين فى الخارج".. بوابة ذكية لخدمة أبناء الوطن فى كل مكان

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى تدشين أول تطبيق إلكتروني للمواطنين المقيمين بالخارج، حيث يُعد تطبيق "المصريين بالخارج" خطوة هامة نحو توفير حياة أفضل للمصريين المقيمين في الخارج، من خلال ربطهم بوطنهم الأم وتقديم مختلف الخدمات لهم بسهولة وفعالية. 

ويمثل التطبيق نقلة نوعية في مجال التواصل بين الحكومة المصرية والمصريين في الخارج، ويسهم في تعزيز شعورهم بالانتماء والوطنية.

ما يقدمه التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج:

  • بوابة موحدة لخدمات المصريين بالخارج: يضم التطبيق أكثر من 20 خدمة رقمية تغطي مختلف جوانب الحياة، مثل:
    • الاستثمارات والعقارات: معلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وإجراءات شراء العقارات، وخدمات الحسابات البنكية.
    • السيارات: استيراد السيارات، ورسوم الجمارك، ورخص القيادة، ونقل الملكية، وحجز المواصلات.
    • السفر والسياحة: حجوزات الطيران والفنادق، والتأمين الصحي، وعروض السفر الخاصة بالمصريين بالخارج.
    • التعليم: التقديم على طلبات الابتعاث، والالتحاق بالجامعات المصرية، ومتابعة البرامج التعليمية عن بعد.
    • الوظائف: البحث عن فرص عمل مناسبة، والتقديم على الوظائف الحكومية، وخدمات التطوير المهني.
    • الرعاية الصحية: التسجيل في التأمين الصحي للمصريين بالخارج، وحجز مواعيد الطبيب، ومتابعة حالة العلاج.
    • الخدمات القنصلية: تجديد جوازات السفر، واستخراج الوثائق الرسمية، وحجز مواعيد القنصليات.
    • خدمات أخرى: التعرف على فرص الاستثمار العقاري، والخدمات المالية، والفعاليات الثقافية، والخصومات والعروض الحصرية.
  • منصة تفاعلية للتواصل: يوفر التطبيق منتديات ومجموعات لمناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة للمصريين بالخارج، كما يتيح التواصل المباشر مع وزارة الهجرة والجهات المعنية الأخرى.
  • شخصيات افتراضية: يقدم التطبيق شخصيات افتراضية تقدم المساعدة والدعم للمستخدمين، وتجيب على أسئلتهم وتوجههم إلى الخدمات المناسبة.
  • تصميم مميز: يتميز التطبيق بتصميم عصري مستلهم من البيئة المصرية، يعكس هوية الوطن وثقافته.
  • سهولة الاستخدام: تم تصميم التطبيق ليكون سهل الاستخدام ومباشرًا، مع واجهة مستخدم بسيطة وواضحة.
  • متاح بـ3 لغات: يتوفر التطبيق باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، لخدمة أكبر عدد من المصريين بالخارج.

موعد الإطلاق:

تسعى وزارة الهجرة إلى إطلاق التطبيق خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العمل على تطويره وإضافة المزيد من الخدمات والميزات.

كيفية الاستفادة من التطبيق:

  • التسجيل: يمكن التسجيل في التطبيق من خلال شركات الاتصالات أو السفارات والقنصليات المصرية أو المنافذ الجوية في مصر.
  • التحقق من الهوية: سيتم التحقق من هوية المستخدم من خلال بياناته الشخصية ووثائقه الرسمية.
  • الوصول إلى الخدمات: بعد التسجيل والتحقق من الهوية، يمكن للمستخدم الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة على التطبيق.
وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج أول تطبيق تطبيق الكترونى المقيمين فى الخارج الخدمات

مواد متعلقة

تطورات جديدة بشأن المصريين المحتجزين في قضية "المركب" باليونان.. "الهجرة" تكشف

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

خيوط متشابكة فى قضية سفاح التجمع.. الكاميرات تكشف سرًا مخفيًا والجانى ينهار

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟