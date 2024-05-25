تطبيق "المصريين فى الخارج".. بوابة ذكية لخدمة أبناء الوطن فى كل مكان

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى تدشين أول تطبيق إلكتروني للمواطنين المقيمين بالخارج، حيث يُعد تطبيق "المصريين بالخارج" خطوة هامة نحو توفير حياة أفضل للمصريين المقيمين في الخارج، من خلال ربطهم بوطنهم الأم وتقديم مختلف الخدمات لهم بسهولة وفعالية.

ويمثل التطبيق نقلة نوعية في مجال التواصل بين الحكومة المصرية والمصريين في الخارج، ويسهم في تعزيز شعورهم بالانتماء والوطنية.

ما يقدمه التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج:

بوابة موحدة لخدمات المصريين بالخارج: يضم التطبيق أكثر من 20 خدمة رقمية تغطي مختلف جوانب الحياة، مثل: الاستثمارات والعقارات: معلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وإجراءات شراء العقارات، وخدمات الحسابات البنكية. السيارات: استيراد السيارات، ورسوم الجمارك، ورخص القيادة، ونقل الملكية، وحجز المواصلات. السفر والسياحة: حجوزات الطيران والفنادق، والتأمين الصحي، وعروض السفر الخاصة بالمصريين بالخارج. التعليم: التقديم على طلبات الابتعاث، والالتحاق بالجامعات المصرية، ومتابعة البرامج التعليمية عن بعد. الوظائف: البحث عن فرص عمل مناسبة، والتقديم على الوظائف الحكومية، وخدمات التطوير المهني. الرعاية الصحية: التسجيل في التأمين الصحي للمصريين بالخارج، وحجز مواعيد الطبيب، ومتابعة حالة العلاج. الخدمات القنصلية: تجديد جوازات السفر، واستخراج الوثائق الرسمية، وحجز مواعيد القنصليات. خدمات أخرى: التعرف على فرص الاستثمار العقاري، والخدمات المالية، والفعاليات الثقافية، والخصومات والعروض الحصرية.

يضم التطبيق أكثر من 20 خدمة رقمية تغطي مختلف جوانب الحياة، مثل: منصة تفاعلية للتواصل: يوفر التطبيق منتديات ومجموعات لمناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة للمصريين بالخارج، كما يتيح التواصل المباشر مع وزارة الهجرة والجهات المعنية الأخرى.

يوفر التطبيق منتديات ومجموعات لمناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة للمصريين بالخارج، كما يتيح التواصل المباشر مع وزارة الهجرة والجهات المعنية الأخرى. شخصيات افتراضية: يقدم التطبيق شخصيات افتراضية تقدم المساعدة والدعم للمستخدمين، وتجيب على أسئلتهم وتوجههم إلى الخدمات المناسبة.

يقدم التطبيق شخصيات افتراضية تقدم المساعدة والدعم للمستخدمين، وتجيب على أسئلتهم وتوجههم إلى الخدمات المناسبة. تصميم مميز: يتميز التطبيق بتصميم عصري مستلهم من البيئة المصرية، يعكس هوية الوطن وثقافته.

يتميز التطبيق بتصميم عصري مستلهم من البيئة المصرية، يعكس هوية الوطن وثقافته. سهولة الاستخدام: تم تصميم التطبيق ليكون سهل الاستخدام ومباشرًا، مع واجهة مستخدم بسيطة وواضحة.

تم تصميم التطبيق ليكون سهل الاستخدام ومباشرًا، مع واجهة مستخدم بسيطة وواضحة. متاح بـ3 لغات: يتوفر التطبيق باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، لخدمة أكبر عدد من المصريين بالخارج.

موعد الإطلاق:

تسعى وزارة الهجرة إلى إطلاق التطبيق خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العمل على تطويره وإضافة المزيد من الخدمات والميزات.

كيفية الاستفادة من التطبيق: