بعد إعلان إطلاقه.. أبرز مميزات تطبيق المصريين بالخارج

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة.

وأعلنت وزارة الهجرة عن إطلاق تطبيق خاص بالمصريين بالخارج، خلال أسبوع والذي سيسهل بشكل كبير التعاملات المصرفية لهم، خاصةً في الدول التي لا يوجد بها فروع لبنك مصر.

ويرصد “الدستور” أبرز مزايا التطبيق:

-يشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

- يتضمن إنشاء الأنظمة والتطبيقات بشكل جذاب وسهل الاستخدام كتطبيق للهاتف المحمول و«التابلت».

- يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، ويتيح تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج.

-يضم التطبيق أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات.

-يتميز التطبيق بألوان مختلفة مستلهمة من البيئة المصرية، وتعبر عن الشخصية المصرية.

-يضم أقسام متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات.-،كما يضم تطبيق «المصريين في الخارج» مختلف المحفزات التي تتعلق بالاستثمارات

-يضم التطبيق قسم "إجازاتي" والذي يحتوى على النوادي والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحي على المصريين بالخارج خلال الإجازات وقسم الفعاليات.

-يضم أيضا قسم مخصص للسيارات ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرهم.

- يضم التطبيق أقسام العقارات وضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات وغيرها، وقسم "وظيفتي".

-يشتمل التطبيق على إضافة قسم التعليم ويضم التعليم والتعليم العالي والشهادات والجامعات الأهلية ومختلف الخدمات المتاحة، وكذلك الخدمات المقدمة للشباب.

يذكر أن وزيرة الهجرة قد أعلنت في تصريحات سابقة لها، أن تطبيق المصريين بالخارج سيتضمن نافذة «سوق مصر» لإتاحة مختلف الأجهزة والسلع المصرية، بجانب الترويج للحرف التراثية واليدوية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة "أيادي مصر"، بجودة متميزة وأسعار تنافسية، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن أيضا في هذا المجال، والترويج للمنتجات اليدوية المتميزة بين المصريين بالخارج.