الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة تتعاون مع بنك مصر لتقديم خدمات مصرفية وحوافز استثمارية للمصريين بالخارج

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، وتسهيل استثماراتهم في مصر، وتقديم المزيد من المحفزات لهم.

الأهداف:

يهدف البروتوكول إلى:

  • تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، بما في ذلك فتح الحسابات الجارية والتوفير، وإصدار البطاقات الائتمانية، والتحويلات المالية، والتمويل الشخصي.
  • تسهيل استثمارات المصريين بالخارج في مصر، من خلال تقديم قروض وتمويلات ميسرة، وتوفير المعلومات والدعم الفني.
  • تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بما في ذلك إعفاءات ضريبية، وتخفيضات على الخدمات المصرفية.

الإعلان عن تطبيق المصريين بالخارج:

أعلنت وزارة الهجرة عن إطلاق تطبيق خاص بالمصريين بالخارج، خلال أسبوع، والذي سيسهل بشكل كبير التعاملات المصرفية لهم، خاصةً في الدول التي لا توجد بها فروع لبنك مصر.

تأكيد وزارة الهجرة على أهمية البروتوكول:

أكدت وزارة الهجرة أن هذا البروتوكول ينقل المصريين بالخارج إلى مزيد من الآفاق والخدمات التي تساعدهم، وتسهل عليهم حياتهم في الخارج.

تأكيد بنك مصر على التعاون مع الوزارة:

أكد بنك مصر التعاون مع وزارة الهجرة منذ أكثر من عام ونصف، لدعم ومساعدة المصريين بالخارج.

يعد هذا البروتوكول خطوة مهمة في دعم المصريين بالخارج، وتوفير الخدمات المصرفية والحوافز الاستثمارية لهم، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

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