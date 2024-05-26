الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن كارت
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي وذلك للاستفادة من الكارت المخصص للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018. 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال الجهات المسؤولة والمخصصة لذلك والمميزات التي يمنحها كارت الخدمات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يكون الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن استخراجه للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عقب إجرائهم للكشف الطبي لتبيان نوع ودرجة الاعاقة الذي به يتم استخراج لون كارت الخدمات المتكاملة الخاص بهم.

للوصول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا 

ثم اكتب الرقم القومي في المربع المخصص واضغط على كلمة بحث كي ترى الخطوة التي وصل إليها طلبك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة. 

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة 2024

من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة لابد ان يقوم الشخص ذو الاعاقة بإجراء كشف طبي عن طريق المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة من أجل تحديد نوع ودرجة الاعاقة التي على اساسها يتم استخراج كارت الخدمات المتكاملة الذي يناسب هذه الاعاقة.

الوصول لموقع الخدمات المتكاملة لتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي اضغط هنا 

بعد فتح الرابط ادخل البيانات المطلوبة أمامك وهي بياناتك الأساسية كي يتم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة. 

وفي حال قمت بإجراء الكشف الطبي بالفعل وتبحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي اضغط هنا 

ثم ادخل الرقم القومي للبحث عن الخطوة التي تبحث عنها او من خلال الرابط في اول التقرير الخاصة بموقع وزارة التضامن الاجتماعي. 

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

  1. خصم في تذاكر وسائل النقل والمواصلات العامة
  2. دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا بكارت الخدمات المتكاملة فقط
  3. الإعفاء من الضرائب
  4. امكانية الحصول على سيارة خاصة معفاة من الضرائب والجمارك
  5. الحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية
  6. امكانية الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.
  7. الحصول على سكن حكومي مناسب
  8. توفير فرصة 5% من التعيين في الجهات الحكومية.
  9. امكانية  الجمع بين معاشين
  10. الدمج في المدارس بالنسبة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاهد والجامعات.
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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

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