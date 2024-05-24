الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم ذوي الإعاقة، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتحقيق دمجهم في المجتمع. ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين"، والتي تهدف إلى تسهيل حصولهم على مختلف الخدمات المتاحة لهم، وتحسين جودة حياتهم.

ما هو كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين؟

هو بطاقة ذكية تُمنح للمعاقين المسجلين لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وتُتيح لهم الاستفادة من العديد من الخدمات والمزايا، تشمل:

الحصول على خدمات طبية مجانية: يُتيح الكارت للمعاقين تلقي العلاج في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة مجانًا.

الحصول على مساعدات مالية: تُقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات مالية شهرية للمعاقين المسجلين لديها، تختلف قيمتها حسب نوع الإعاقة ودرجتها.

الحصول على فرص عمل: يُساعد الكارت المعاقين في الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاعين العام والخاص.

الاستفادة من تخفيضات على وسائل النقل: يُتيح الكارت للمعاقين الاستفادة من تخفيضات على وسائل النقل العام، مثل مترو الأنفاق والحافلات.

دخول مرافق عامة مجانًا: يُتيح الكارت للمعاقين دخول بعض المرافق العامة مجانًا، مثل المتاحف والمواقع الأثرية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الطرق التالية:

موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط على "خدمات المعاقين". اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". أدخل رقمك القومي. اضغط على "بحث". ستظهر لك جميع معلومات كارتك، بما في ذلك: اسمك

رقمك القومي

نوع إعاقتك

تاريخ ميلادك

عنوانك

صورة كارتك

مراكز الخدمات المتكاملة للمعاقين

يمكنك أيضًا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال أي من مراكز الخدمات المتكاملة للمعاقين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كيف يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة؟

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بنفس الطرق المذكورة سابقًا للاستعلام عن الكارت.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

يُقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا للمعاقين، تشمل: