بدء عمل لجنة الحوار اللاهوتى بين الكنيسة الأرثوذكسية والإتحاد اللوثرى العالمى

بدء الإفتتاح الرسمي للإجتماع الثالث للجلسة العامة الحادية عشرة للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والإتحاد اللوثري العالمي في دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

وترأس الإجتماع عن المشاركين الروم الأرثوذكس نيافة المتروبوليت كيرلس مطران كريني (البطريركية المسكونية) وعن المشاركين اللوثريين سيادة الأسقف جون شنايدر.

تم إستقبال الممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية الخمسة عشر والمشاركين اللوثريين العشرة، من قبل ممثل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيوذوروس الثاني، المتروبوليت بندلايمون مطران بَطْلَمَيْس وسكرتير المجمع المقدس مع رئيس دير مار جرجس الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي.

يعد هذا الحوار المنعقد بإستضافة بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس هامًا، فكنيسة الإسكندرية الرسولية، كانت وما زالت منارة روحية مشعة وهي مدركة لأهمية الحوار وواضعتًا أسسه الراسخة في جوهر شهادتها على مر الزمان.

وقبيل بدء لقاء الحوار تلى صاحب النيافة المتروبوليت بندلايمون رسالة ترحبية من قبل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني الذي من خلالها رحب غبطته بالحضور وبارك أعمال لجنة الحوار وتحدث عن تاريخ الحوار الأرثوذكسي اللوثري.

وأعرب الرئيسان المشاركان للجنة الدولية المشتركة، المتروبوليت كيرلس والأسقف جون شنايدر، عن عميق شكرهما لصاحب الغبطة على حسن الضيافة الكريمة والتنظيم في دير مار جرجس.

وفي سياق متصل يشار إلى أن أعمال اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والإتحاد اللوثري العالمي ستستمر حتى يوم الجمعة القادمة الموافق الحادي والثلاثون من شهر مايو لعام 2024، حيث سيعقد سلسلة من الإجتماعات على مدار جميع ايام أعمال هذا الحوار. في دير مار جرجس البطريركي مصر القديمة

جدير بالذكر انه تستعد الكنائس المسيحية بمصر للاحتفال بعيد العنصرة في يونيو المقبل.