المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار العدل الدولية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن ارتكاب إسرائيل مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية، و إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار العدل الدولية من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل قتلت أكثر من 70 فلسطينيا في رفح الفلسطينية خلال اليومين التاليين لقرار العدل الدولية، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف بيان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه نتيجة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية لا يزال يتعذر الوصول لمراكز توزيع المساعدات.