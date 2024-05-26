"النيران لا تزال مشتعلة".. "القاهرة الإخبارية" تعرض صورًا لمجزرة مخيم النازحين برفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب حاليًا مجزرة كبيرة في مخيم النازحين بمنطقة البركسات غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، إن طائرات الاحتلال قصفت مخيمات النازحين بصاروخين ووصول عشرات الشهداء والمصابين إلى المستشفيات الميدانية غرب رفح الفلسطينية.

كما أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى لا يزالوا في مخيم النازحين غرب رفح الفلسطينية وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول لهم، والنيران لا تزال مشتعلة في مخيم النازحين غرب رفح الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلي.