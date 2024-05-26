الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد المكتب الإعلامي بغزة، إن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة، حيث أكد البيان إن 190 شهيدا وجريحا خلال 24 ساعة بفعل استهداف الاحتلال مراكز الإيواء في قطاع غزة، حسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأضاف بيان المكتب الإعلامي بغزة، أننا نحث محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، حيث إن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة، إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربي رفح الفلسطينية.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز نزوح هي أن المجازر ضد الفلسطينيين مستمرة، فقد سقط أكثر من 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربي رفح الفلسطينية، وجيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

المكتب الإعلامي بغزة محكمة العدل الدولية المنظمات الحقوقية القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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