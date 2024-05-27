الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 27-5-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بدء شهر ذو القعدة يحرص المسلمين على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 27-5-2024 عبر جوجل، فإن الدعاء من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. 

 

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 27-5-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الإثنين 27 مايو 2024. 

 

دعاء الفجر مكتوب

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».
في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.
يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

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أذكار الصباح اليوم

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أصحاب السنن عدا النسائي.
لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه البزار والطبراني في "الدعاء".
يا حيُّ يا قيوم برحمتك أستغيثُ، أصلح لي شأني كله، ولا تَكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عين أبدًا. رواه البزار.

 

دعاء للمتوفين

اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

 

دعاء فكً الكرب والهم للغير

«يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».

 

دعاء ختم القرآن

اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة.. اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين...  اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشي، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر..  اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه.

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امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء قبل دخول اللجنة

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«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم السبت 25 مايو 2024

دعاء دخول المسجد

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لنا أبواب فضلك،

أدعية مستجابة أذكار الصباح اليوم الإثنين ادعية الصباح دعاء الفجر مكتوب

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