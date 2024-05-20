"اللهم أيد إخواننا فى فلسطين بمدد من عندك".. دعاء رمضان عبدالمعز لأهل غزة

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على الدعاء لأهل غزة وفلسطين، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "دي إم سي".

وقال عبدالمعز في دعائه: "إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك يا مولانا أن تنصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك، اشفى مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ولا تخيب رجاءنا وعلى الإيمان توفنا وأنت كامل الرضا عنا".

وواصل دعاءه: "يا رب اجعل يومنا هذا أفضل من أمسنا، وغدنا أفضل من يومنا بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ربنا وتقبل دعاءنا".

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