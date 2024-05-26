الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبد المعز: يا رب لا تكشف الستر عنا اللهم إننا نرجوك فلا تخيب رجاءنا

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قدّم الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، دعاء يشفي الصدور ويروي النفوس للمشاهدين.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "نسأل المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم، اللهم إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، فنسألك يا مولانا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اجعلنا يا مولانا أغنى خلقك بك وأحوج خلقك إليك ونزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك.

وأضاف: "واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك وأذق قلوبنا برضى عفوك ولا تسلب عنا نعمة قط يا مولانا لا تقطع عنا مددك ولا تكشف عنا سترك ولا تسلب عنا نعمك ولا تنسنا ذكرك يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا، اجعلنا من خاصة المحبوبين إليك، اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين أوابين قانتين مخلصين مخبتين منيبين يا ارحم الراحمين".

وتابع:"اغفر ذنوبنا واسترعيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ولا تخيب رجاءنا، اللهم إنا نرجوك فلا تخيب رجاءنا وعلى الإيمان توفنا وأنت كامل الرضا عنا، اللهم إننا نرفع أكف الضراعة إليك نسألك بحب الأسماء إليك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك باسمك الأعظم".

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