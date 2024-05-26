دعاء يشفى الصدور ويروى النفوس للشيخ رمضان عبدالمعز

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، دعاء يشفي الصدور ويروي النفوس للمشاهدين.

وقال خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،مساء اليوم الأحد،:" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيدًا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير إلهي ومولاي قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا".

وأضاف: "بتُ أشكُ إلى مولاي ما أجدُه وقلتُ يا أملي في كل نائبةٍ يا من عليه لكشف الضر أعتمدُ أشكُو إليك أمورًا أنت تعلمها ما لي على حملها صبرٌ ولا جلد وقد مددتُ يدي بالذل مفتقرًا إليك يا خير من مدّت إليه يدُ فلا تردنّها يا رب خائبةً فبحر جودك يروي كل من يرد، وصلاة وسلامًا دائمًا متلازمًا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد طب القلوب ودوائها".

وتابع: "اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا حصر لها في الأعداد ولا يحيط بكونها فرد من الأفراد، صلاة تفوق الأعداد وما فوقها والأشياء وما بعدها، صلاة تزيل بها عنا الهم والغمة والحزن والمخاوف والأوهام، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام صلاة تحفظنا بها".

وأكمل: "من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالى والأيام، صلاة تغفر بها جميع الذنوب والآثام، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام ونسألك يا مولانا بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تجمعنا بنبينا وحبيبنا".