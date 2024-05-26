الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد عيد الأضحى 2024 العد التنازلي وأبرز شعائر العيد الكبير

عيد الاضحى 2024
عيد الاضحى 2024

يُعد عيد الأضحى المبارك عيدًا عظيمًا يحمل الكثير من المعاني والقيم الدينية والاجتماعية، ويُتيح للمسلمين فرصة للتعبير عن إيمانهم وتقواهم، والتضحية من أجل إرضاء الله تعالى، ونشر التكافل الاجتماعي، ونشر الفرح والسرور بين أفراد المجتمع.

يُعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية المُحتفلة بها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يُخلد ذكرى خُلّة سيدنا إبراهيم عليه السلام واستعداده لتقديم ابنه إسماعيل قربانًا لله تعالى، إيمانًا منه بأمره.

متى وقفه عيد الأضحى 2024؟

يوم السبت 15 يونيو 2024 هو يوم وقفة عرفات لعام 1445 هـ، وذلك حسب الحسابات الفلكية المُعتمدة في المملكة العربية السعودية.

متى اجازة عيد الأضحى 1445؟

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 هـ في مصر رسميًا يوم السبت 15 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، أي بواقع 6 أيام.

السبت 15 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 20 يونيو: خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

كم متبقي على أول أيام عيد الأضحى 2024 العد التنازلي؟

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2024 وصور للتهنئة

شعائر عيد الأضحى 2024

يوم النحر: يُذبح المسلمون في هذا اليوم أضحية من الماشية، اقتداءً بسيدنا إبراهيم عليه السلام.

توزيع الأضاحي: تُقسم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث للعائلة.

صلاة العيد: تُقام صلاة عيد الأضحى جماعة في المصليات أو في الساحات العامة، بعد شروق الشمس.

صلة الرحم: يزور المسلمون بعضهم البعض في هذا العيد، ويُهنئون بعضهم البعض، ويُعزّون من فقدوا عزيزًا عليهم.

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رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

عامًا هنيئًا وسعيدًا، وعيدًا مباركًا تقبل الله منكم طاعاتكم، ونفعكم من بركاته، وجمعكم على خير.

كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وأنتم إلى الله أقرب، تقبل الله منكم صالح الأعمال، وجعل عيدكم مباركًا.

عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعساكم من عواده، تقبل الله منكم طاعاتكم، ونفعكم من بركاته.

أطيب التمنيات بعيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير وسعادة، تقبل الله منكم طاعاتكم، ونفعكم من بركاته.

عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعساكم من عواده، تقبل الله منكم طاعاتكم، ونفعكم من بركاته، وجمعكم على خير.

مع حلول عيد الأضحى المبارك، أتمنى لكم عامًا هنيئًا وسعيدًا، وعيدًا مباركًا تقبل الله منكم طاعاتكم، ونفعكم من بركاته.

 

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