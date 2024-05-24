الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سبب الاحتفال بعيد الأضحى 2024 وأهم شعائره في العالم

عيد الاضحى
عيد الاضحى

يُعدّ عيد الأضحى المبارك 2024 مناسبةً دينية عظيمة يُحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وتُجسّد هذه المناسبة معاني الطاعة والإيمان والتضحية والوحدة والترابط الاجتماعي.

موعد عيد الاضحى 2024

يأتي موعد عيد الاضحى 2024 في مصر، يوافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري،  مساء الأحد، 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس، الموافق 20 يونيو 2024.

سبب الاحتفال بعيد الاضحى 2024

 

ذكرى خليل الله إبراهيم عليه السلام:

يتذكر المسلمون في هذا اليوم قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام،

فاستسلم إبراهيم لأمر الله إيمانًا وتصديقًا، وفداه الله بذبح كبش.

وتُجسّد هذه القصة أسمى معاني الطاعة لله والإيمان به.

شعائر الحج في عيد الأضحى 2024

يُعدّ عيد الأضحى ذروة موسم الحج، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات، ويطوفون بالكعبة المشرفة، ويسعون بين الصفا والمروة، ويحلقون أو يقصرون شعرهم، وتُعدّ هذه الشعائر رمزًا لوحدة المسلمين وتقواهم وإخلاصهم لله تعالى.

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مظاهر الاحتفال في عيد الأضحى  2024

الأضحية:

يُسنّ على كل مسلم مُقتدر شرعيًّا التضحية بذبح أضحية من الأغنام أو البقر أو الإبل، وتُوزّع لحوم الأضحية على الأقارب والفقراء والمحتاجين.

صلاة العيد:

يُصلي المسلمون صلاة العيد في مُصلّى العيد أو في الساحات بعد شروق الشمس مباشرة.

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التكبير:

يُكبر المسلمون تكبيرات عيد الأضحى من صبيحة يوم العيد حتى رابع يوم من أيام التشريق.

صلة الرحم:

يتبادل المسلمون التهاني بالعيد، ويُزورون بعضهم البعض، ويُسألون عن أحوالهم، وتُعدّ هذه المناسبة فرصةً لصلة الرحم ونشر المحبة والتسامح بين المسلمين.

أهمية عيد الأضحى 2024

تجسيد معاني الطاعة والإيمان:

يُجسّد عيد الأضحى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وتُعدّ هذه القصة درسًا هامًا في الطاعة لله والإيمان به، وتُعلّمنا أنّ على المسلم أن يكون مُستعدًا للتضحية بنفسه وماله في سبيل الله تعالى.

تقوية الترابط الاجتماعي:

يُعدّ عيد الأضحى مناسبةً لصلة الرحم وتبادل التهاني بين المسلمين، وتُساهم هذه العادات والتقاليد في تقوية الترابط الاجتماعي ونشر المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.

إعانة الفقراء والمحتاجين:

تُوزّع لحوم الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وتُساهم هذه الصدقة في إعانة الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية.

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