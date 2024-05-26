الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس برونو أسقف فورتسبورغ

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس برونو أسقف فورتسبورغ، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد برونو حوالى عام 1005م ،وهو ابن الدوق كونراد الأول وماتيلدا شوابيا ، ويمت بقرابة للبابا غريغوريوس الخامس والأباطرة كونراد الثاني وهنري الثالث. كان برونو رئيسًا للمستشارية الإمبراطورية الإيطالية من 1027 إلى 1034م . 

في 14 أبريل عام 1034م تم تعيينه اسقفاً لمدينة فورتسبورغ . كان يتمتع بسمعة طيبة كشخص مثقف للغاية قام برسالته الأسقفية بحماسة شديدة ، وقام بتكوين وإصلاح رجال الدين ، وشرح الكتاب المقدس للشعب بطريقة مبسطة ورائعة . وأسس العديد من الكنائس في الإبرشية . وأعاد بناء كاتدرائية سان كيليان في فورتسبورغ المتهدمة، إلى حد كبير على نفقته الخاصة من إرثه الذي ورثه من عائلته. في عام 1040 رافق هنري الثالث في رحلة عبر ألمانيا وفي عام 1042 اهتم بشدة بإتمام زواج الإمبراطور هنري الثالث من أنييس من بواتو ، ابنة ويليام أكويتين. 

في عام 1045 ، تبع الإمبراطور في رحلته العسكرية إلى المجر . وصل الحزب الملكي إلى بيرسنبرغ على نهر الدانوب وأقام في قلعة الكونتيسة ريتشيلد. لا بد أن المبنى كان في حالة سيئة لأنه بينما كان إنريكو وعائلته يأكلون في غرفة الطعام ،إنهارت الأرضية ؛ وتم إنقاذ الإمبراطور ، وأصيب بعض الضيوف، وتوفي العديد منهم على الفور ؛عانى برونو من جروح خطيرة، وبقي على قيد الحياة لمدة أسبوع ثم توفي في 27 مايو 1045. أعيد جثمانه إلى فورتسبورغ ودُفن في سرداب الكاتدرائية التي بدأ بناؤها في عام 1040م . أراد الرب تمجيد القديس بالعديد من المعجزات ترك برونو العديد من الأعمال المكتوبة" تعليق على المزامير مستوحى من آباء الكنيسة ، وخاصة القديس أوغسطينوس وكاسيودوروس".

 

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