إصابة ربة منزل صدمتها سيارة مسرعة على طريق المنصورة الدائرى

أصيبت ربة منزل بكسور ونزيف بالمخ، بعدما صدمتها سيارة نصف نقل أثناء عبورها طريق المنصورة الدائري، أمام مسجد الفرج بنطاق أول المنصورة محافظة الدقهلية، وتم نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، والوضع تحت الملاحظة الطبية.

البداية ب‏تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود ‏بلاغ من شرطة النجدة، من الأهالى بوقوع حادث تصادم أمام مسجد الفرج على طريق المنصورة الدائرى ووجود سيدة مصابة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام سيارة نصف نقل بالاصطدام بربة منزل أثناء عبورها الطريق مقيمة بكفر سرنجة مركز ميت غمر، وتبين إصابتها بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.