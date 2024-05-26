الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 7 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المركز الطبي العالمي في اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة  7 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المركز الطبي العالمي في اتجاه العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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