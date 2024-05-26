الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل الطحينة
طريقة عمل الطحينة

بعد ارتفاع أسعار بعض السلع تتساءل الكثير من ربات البيوت عن طرق عمل بعض المنتجات في المنزل، مثل الكاتشب والصوصات الأخرى وخاصة الطحينة، فهى إحدى المقبلات التي لاغنى عنها بجانب الكثير من الأطعمة.

وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” في التقرير التالي طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

طريقة عمل الطحينة بالدقيق والسمسم


تتكون طريقة عمل الطحينة بالدقيق والسمسم، من مجموعة مكونات سهلة ومتاحة داخل كل مطبخ، ويستغرق وقت تحضرها 15 دقيقة فقط.

مقادير عمل الطحينة بالدقيق والسمسم:
السمسم: كوب إلا ربع من السمسم الأبيض.
الدقيق: 1 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
الزيت: نصف كوب من زيت الطعام النباتي.
الملح: 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.


خطوات طريقة عمل الطحينة بالدقيق والسمسم:

الخطوة الأولى:
نقوم بإضافة مقدار السمسم الأبيض في طاسة ساخنة على النار، ويجب التأكد أولًا من أن الطاسة ساخنة بقدر كافي، باعتبارها خطوة هامة ضمن طريقة عمل الطحينة بالدقيق.

الخطوة الثانية:
نقوم بتقليب السمسم بشكل مستمر، حتى يتحمص تمامًا ويصل إلى اللون الذهبي الفاتح.

الخطوة الثالثة:
نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج، وكذلك الملح، لتشويحهم مع السمسم في الطاسة التي نجهز بها طريقة عمل الطحينة بالدقيق.

الخطوة الرابعة:
نتأكد من تشويح السمسم مع الدقيق بشكل جيد، ثم نضيف الخليط إلى الخلاط أو الكبة وهو ساخن.

الخطوة الخامسة:
نقوم بإضافة الزيت إلى باقي الخليط في الكبة، وذلك على مراحل مختلفة، لحين تجانس المقادير.

الخطوة السادسة:
نترك الطحينة حتى تبرد، ثم نخزنها في برطمان أو علبة محكمة الإغلاق، وبذلك يكون تم الانتهاء من طريقة عمل الطحينة بالدقيق.

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طريقة تجهيز الطحينة لتقديمها بجانب الطعام


الخطوة الأولى:
نقوم بإضافة مقدار من الطحينة التي تم إعدادها بشكل مسبق، وتقليبها مع الماء الدافئ باستمرار.


الخطوة الثانية:
نقوم بوضع الثوم المهروس وعصير الليمون والخل، بالتدريج على باقي خليط عمل الطحينة زي المحلات.

الخطوة الثالثة:
نقوم بإضافة الكمون والملح وباقي التوابل مثل الشطة والفلفل الأسود، كما يفضل البعض وضع البابريكا.

الخطوة الرابعة:
نقوم بتقديم الطحينة مع المشويات و العيش الساخن والسلطة الخضراء.

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