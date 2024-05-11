لعشاق السلطات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها الفترة السابقة خاصة فترة احتفالات الربيع وحتى اللحظة وذلك باستخدام مؤشر البحث جوجل .

طريقة عمل سلطة الرنجة

مقادير سلطة الرنجة

رنجة قطع

بصل أخضر

فلفل مكعبات

ملح

فلفل أسود

بنجر مكعبات

طماطم مكعبات

زعتر

زيت

شبت

خل

شطة

كمون

ليمون

خطوات طريقة عمل سلطة الرنجة

1- يتم مزج الليمون مع الشطة والخل والملح والكمون والزيت والشبت ثم تركه جانبًا.

2- احضار وعاء أخر ونضع به الطماطم المكعبات والبصل والفلفل الألوان والبطاطس.

3- اضافة الرنجة ثم نقوم بالتقليب الجيد.

4- إضافة على الرنجة صوص الليمون والخل.

5- يتم تزين الرنجة بالبقدونس والشبت ثم نقوم بتقديمها .



طريقة عمل سلطة الجبنة بالطحينة

مكونات سلطة الرنجة:

1 كيلو رنجة.

4 حبات طماطم مقطعة مكعبات.

3 ثمرات فلفل رومي مقطع حلقات.

2 بصل مقطع حلقات.

1/2 كوب طحينة.

1/4 كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

المكونات .

1/4 كوب خل.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة شطة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحبنة

تُمرر الرنجة على نار هادئة من الجهتين حتى يتم شوائها جيداً. تُخلى الرنجة من الشوك جيداً، وتُقطع إلى قطع صغيرة.

تُوضع قطع الرنجة في إناء عميق، وتُضاف إليها مكعبات الطماطم، والفلفل، والبصل. تقلب الرنجة مع الخضروات ثم يُضاف للسلطة الطحينة والزيت وعصير الليمون، وتُقلب السلطة وتُقدم مع البصل الأخضر، وسلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة الطحينة:

في وعاء عميق تُخلط الطحينة مع الخل والماء ويُقلب الخليط حتى تتجانس المكونات.

يُضاف الملح، الشطة، الكمون والزيت لخليط الطحينة مع التقليب جيداً.

يمكن إضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس ناعماً لسلطة الطحينة أو حسب الرغبة. وبالهنا والشفا

سلطة الرنجة بالمايونيز

المقادير:

فيليه رنجة كريمة

مستردة

بصل أحمر مفروم

بصل اخضر مفروم

عصير ليمون

بقدونس فريش

فلفل أسود

توست محمص ملح .

طريقة التحصير :

-فى وعاء توضع مكعبات الرنجة ويتم إضافة المسطرة

-يتم إضافة الليمون مع التقليب وإضافة مكعبات البصل الأخضر والاحمر

- يضاف البقدونس غلى الرنجة

- فى طبق التقديم يتم إضافة توست محمص مسبقا وترص الرنجة على التوست المحمص



طريقة عمل سلطة الرنجة فى الخلاط

مقادير سلطة الرنجة في الخلاط:

مكعبات الرنجة

ملعقة صغيرة خردل

كريمة لباني

مكعبات فجل

بقدونس فريش

شبت فريش

بصل مكعبات

طريقة التحضير..

في وعاء صغير يتم خلط الكريمة الطازجة والقشطة والفجل والخردل لعمل الصلصة.

يقطع البصل إلى مكعبات، ونقطع المخللات يقطع الشبت والبقدونس تقطيعًا خشنًا.

في وعاء كبير ، يُمزج البصل والمخلل والبقدونس والشبت والتفاح والرنجة والصلصة.

بعد فرم المكونات في الخلاط، نضع عصير الليمون في وعاء، يقلب جيدًا حتى يتجانس، ثم يتم تقديمها .