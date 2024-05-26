"أُصيب في حادث".. لجنة خاصة لطالب "حقوق قنا" داخل مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا، اليوم الأحد، أنه في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بتوفير كافة سبل الرعاية لطالب بكلية الحقوق بقنا، داخل مستشفى الطوارئ بالجامعة، والذي أصيب بحادث، تقرر عمل لجنة خاصة للطالب داخل المستشفى مع توفير العناية الفائقة له حتى تماثله للشفاء.

وقام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق بزيارة الطالب بالمستشفى والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية له وتوافر مختلف الخدمات اللازمة.