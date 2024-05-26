الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أُصيب في حادث".. لجنة خاصة لطالب "حقوق قنا" داخل مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي

مستشفى الطوارئ بجامعة
مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا، اليوم الأحد، أنه في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بتوفير كافة سبل الرعاية لطالب بكلية الحقوق بقنا، داخل مستشفى الطوارئ بالجامعة، والذي أصيب بحادث، تقرر عمل لجنة خاصة للطالب داخل المستشفى مع توفير العناية الفائقة له حتى تماثله للشفاء.

 

وقام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق بزيارة الطالب بالمستشفى والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية له وتوافر مختلف الخدمات اللازمة. 

 

قنا جامعة جنوب الوادي جامعات جنوب الوادي حقوق تنسيق كلية حقوق

مواد متعلقة

مدمن شابو مصاب بـ17 طعنة.. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل شاب في قنا

حبل المشنقة ينتظر ربة منزل و2 آخرين بتهمة قتل زوجها فى فرشوط

إصابة 5 إثر حادث تصادم 3 سيارات في قنا

من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية.. محافظ قنا يتابع سير العمل بملف التصالح

السيطرة على حريق داخل منزل في نجع حمادي بقنا

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

"كانت راجعة من مكتب تحفيظ القرآن".. مصرع تلميذة سقط عليها حائط فى قنا

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

هل تغاضى حكم نهائي أفريقيا عن ضربة جزاء للترجي؟.. خبير تحكيمى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية