استمرار حملات صيانة أعمدة الإنارة بشوارع حي شرق والغنايم بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات صيانة أعمدة الكهرباء على الطرق والشوارع الرئيسية والمحاور المرورية ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصًا على سلامتهم.



ووجه اللواء عصام سعد كافة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والتأكد من تغطية الكابلات المكشوفة ومراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة تحقيقًا لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة.



مسئولو الكهرباء يرعون كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لحي شرق قامت بعمل صيانة لكشافات أعمدة الإنارة بكوبري الهلالي، وذلك تحت إشراف سيد عبدالجواد رئيس الحي، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم بعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة العامة بالطرق والشوارع والميادين بنطاق المركز.



وقام مسئولى الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بعمل صيانة لكشافات الإنارة العامة المنتشرة بالشوارع، كما تم تغيير اللمبات التالفة والأسلاك المتهالكة تحت إشراف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، مؤكدًا المتابعة الدورية لأعمدة الكهرباء وعمل الصيانة اللازمة مع مراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان قد أكد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال مشروعات هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء ضمن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوياتها وفقًا للامكانات المتاحة وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة لمراحل العمل أولًا بأول منذ البداية وحتى الانتهاء من أعمال الانشاء والتنفيذ ومراحل التشطيبات النهائية للمباني والإنشاءات والمعدات والتشغيل وذلك للتأكد من مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

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