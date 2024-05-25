أسيوط تواصل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى صدفا

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع رؤساء المراكز والأحياء بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بصورة دورية ومستمرة طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيًا، للانتهاء من كل المشروعات وتسليمها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مشروعات حياة كريمة

وفي هذا الإطار، قام ممدوح جبر، رئيس مركز ومدينة صدفا، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تابع إطلاق التيار الكهربائي بكشك عزبة مبارك بقرية أولاد إلياس، وقد تمت دراسة العديد من المقترحات بهندسة كهرباء صدفا والشركة المنفذة وإجراء العديد من المعاينات على أرض الواقع والطبيعة ودراسة الموقع الأمثل لتنفيذ الكشك والأقرب إلى المنطقة المتضررة من ضعف التيار، وجرى اختيار الموقع وتنفيذ الكشك، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بهذا الشأن.

أيضًا تم تفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية أولاد إلياس ومحطة الصرف الرئيسية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 625 مترًا مربعًا، وتخدم ما يزيد على 56 ألف نسمة، حيث تم الانتهاء من صب الأرضية الخاصة بالبيارة، وجار الانتهاء من كل الأعمال المدنية.

جدير بالذكر أن محطة أولاد إلياس الفرعية ومحطة قرية كردوس ومحطة قرية الوعاضلة والكردي ومحطة كيمان سعيد وعزبة مبارك يتم تجميعها بهذه المحطة، كما تم تفقد محطة كيمان سعيد وشبكة الانحدار الجاري تنفيذها بعزبة مبارك مع اتخاذ كل الاحتياطات وإجراءات السلامة المهنية للمحافظة على المارة والعاملين بالمشروع.

وأكد رئيس مركز ومدينة صدفا استمرار الجولات الميدانية على المشروعات لضمان إنهائها في أسرع وقت طبقًا للجدول الزمني.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة