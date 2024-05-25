السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسيوط تواصل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى صدفا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع رؤساء المراكز والأحياء بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بصورة دورية ومستمرة طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيًا، للانتهاء من كل المشروعات وتسليمها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مشروعات حياة كريمة

وفي هذا الإطار، قام ممدوح جبر، رئيس مركز ومدينة صدفا، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تابع إطلاق التيار الكهربائي بكشك عزبة مبارك بقرية أولاد إلياس، وقد تمت دراسة العديد من المقترحات بهندسة كهرباء صدفا والشركة المنفذة وإجراء العديد من المعاينات على أرض الواقع والطبيعة ودراسة الموقع الأمثل لتنفيذ الكشك والأقرب إلى المنطقة المتضررة من ضعف التيار، وجرى اختيار الموقع وتنفيذ الكشك، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بهذا الشأن.

أيضًا تم تفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية أولاد إلياس ومحطة الصرف الرئيسية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 625 مترًا مربعًا، وتخدم ما يزيد على 56 ألف نسمة، حيث تم الانتهاء من صب الأرضية الخاصة بالبيارة، وجار الانتهاء من كل الأعمال المدنية.

جدير بالذكر أن محطة أولاد إلياس الفرعية ومحطة قرية كردوس ومحطة قرية الوعاضلة والكردي ومحطة كيمان سعيد وعزبة مبارك يتم تجميعها بهذه المحطة، كما تم تفقد محطة كيمان سعيد وشبكة الانحدار الجاري تنفيذها بعزبة مبارك مع اتخاذ كل الاحتياطات وإجراءات السلامة المهنية للمحافظة على المارة والعاملين بالمشروع.

وأكد رئيس مركز ومدينة صدفا استمرار الجولات الميدانية على المشروعات لضمان إنهائها في أسرع وقت طبقًا للجدول الزمني.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تخصص 100 ألف جنيه لكل كلية تعتمد مؤسسيًا

ضعف المياه على مدار 3 أيام بالقوصية في أسيوط

افتتاح مسجد الخولى فى أسيوط بعد تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه

"مهارات التواصل وإدارة الوقت".. ورشة عمل بمشروع تعزيز استدامة مياه الشرب فى أسيوط

الأكثر قراءة

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

عاجل|أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا