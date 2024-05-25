محافظ أسيوط يشيد بافتتاح الرئيس السيسى محور منفلوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بجهود وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد، والتي ستسهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بجنوب الوادى اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وذلك ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.



وأشار محافظ أسيوط، خلال حضوره مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادى إلى أن افتتاحات اليوم شهدت افتتاح محور الشيخ محمد صديق المنشاوى "محور منفلوط" بتكلفة بلغت 4 مليارات و793 مليون جنيه.



المحور يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي



وأوضح، أن المحور يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي "القاهرة - أسيوط" بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد بطول 41 كم وبعرض 3 حاررة مرورية لكل اتجاه ويشمل عدد 28 عملا صناعيا منها "عدد 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ" بمجموع أطوال 2226 ويعبر نهر النيل بكوبرى طوله 810 أمتار على نهر النيل وأعلي الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مرورًا بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة - أسوان) وترعة الإبراهيمية.



ولفت إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته، حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.



وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل، منها 3 محاور بمحافظة أسيوط، هي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومحور منفلوط، الذى تم افتتاحه اليوم ومحور أبوتيج ساحل سليم الذى يجرى العمل به.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.



وأضاف المحافظ أن أهمية محور الشيخ محمد صديق المنشاوى “منفلوط “ تتمثل في أنه يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي "القاهرة- أسيوط" بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ويعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلًا من استخدام المعديات النهرية وتسهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

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