محافظ أسيوط: تذليل العقبات لنهو أعمال مشروعات هيئة تنمية الصعيد

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال مشروعات هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء ضمن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوياتها وفقًا للإمكانات المتاحة، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة لمراحل العمل أولًا بأول منذ البداية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء والتنفيذ ومراحل التشطيبات النهائية للمباني والإنشاءات والمعدات والتشغيل، وذلك للتأكد من مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.



جاء ذلك خلال لقائه مع داليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد، مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.



تحفيز وزيادة المشاركة المجتمعية في تدريب وتشغيل المرأة والشباب



وناقش اللقاء طرق تحفيز وزيادة المشاركة المجتمعية في تدريب وتشغيل المرأة والشباب خاصة في الحرف التراثية كصناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات للمواطنين في هذا القطاع، والاستفادة منه واتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين، خاصة في عرض وتسويق منتجاتهم والمساهمة في تشجيع المواطنين على جعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.



ووجّه محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية سواء المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الاكثر احتياجًا، ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكل الطرق الممكنة.



وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية المشروعات التنموية والخدمية وكل المبادرات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة التي تتم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.