الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس للاطمئنان على سير الامتحانات

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 

تفقد اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس لجان الإمتحانات بكليات الصيدلة وطب الأسنان والألسن لمتابعة سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثانى والإطمئنان على سير الإمتحانات وتوفير بيئة مناسبة لراحة الطلاب ومساعدتهم على التركيز وأداء الإمتحانات فى هدوء ونظام ورافقه أثناء الجولة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

بدأت الجولة بتفقد  لجان الإمتحانات بكلية الصيدلة  ووجه  بضرورة تنظيم الطلاب داخل اللجان والحد من ظاهرة الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشاغبين.

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يذكر أن الإمتحانات انطلقت بالكلية يوم ١٨ مايو الجارى وتنتهى مع  موعد إجازة نصف العام، حيث بلغ إجمالى عدد طلاب كلية الصيدلة للبرامج ٢٢٠٠ طالب وتعقد الإمتحانات بالكلية على فترتين في اليوم لعدد  ٢٦ لجنة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية للتأكد من سلامة الطلاب قبل تأدية الإمتحانات من قياس لدرجات الحرارة والتعقيم.

كما قام رئيس الجامعة بالمرور على  كلية طب الأسنان لتفقد أعمال الإمتحانات  والتى انطلقت الأسبوع الماضى 
حيث أجرت الكلية اليوم امتحان لعدد ١٩ لجنة لإجمالى ٤٤١ طالب المستوى الرابع  ،فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب بالكلية ٢٥٠٠ طالب مرحلة البكالوريوس وفى  برنامج الساعات المعتمدة بلغ عدد الطلاب  ٣١٠، مشيدا   خلال الجولة بحسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها واكد على منع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة إلى اللجان وعدم التكدس ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة، وتنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات وضرورة وجود العميد والوكيل المختص، وكافة المسؤولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.

واختتم رئيس جامعة عين شمس    الجولة بالمرور على كلية الألسن والتي تبدأ بها اليوم إمتحانات الفصل الدراسى الثانى حيث  تفقد أ.د محمد ضياء زين العابدين لجان الإمتحانات ولجان الساعات المعتمدة لعدد ١١٧ لجنة وتقام الإمتحانات  على فترتين بالكلية، وخلال الجولة أجرى سيادته حوار مع الطلاب للإطمئنان على الإمتحان ومدى قياس الإمتحانات لمستوى الطلاب ومطابقتها للمواصفات ومراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الوقت المتاح للإمتحان

وفى ختام الجولة أكد  على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الإمتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الإمتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وتوافر كافة الخدمات اللوجسية للطلاب المٌمتحنين من إضاءة وتهوية وغيرها من أدوات لجعل الامتحانات جيدة ومريحة.

ويذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة كان قد اتخذ حزمة من الاجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لإستقبال عدد ۳۵۰۰ طالب مع، تكليف كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

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