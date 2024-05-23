الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، واللواء مهندس احمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول تعاون بين الطرفين، لوضع آلية التنسيق التي تسمح بتعظيم الإستفادة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وجامعة عين شمس.

يأتى البروتوكول على ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن قيام كافة جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص كافة الوثائق والمحررات المؤمنة، وانطلاقًا من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة واتجاه الدولة إلى التحول الرقمي.

وعلي ضوء البروتوكول يلتزم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بتنفيذ وإنتاج وتطوير كافة الإصدارات الخاصة بجامعة عين شمس والأنظمة الخاصة بها، طبقًا لأحدث المقاييس العالمية وطبقًا لما يتم الاتفاق عليه، مع توفير الوثائق والمحررات المؤمنة التي يمكن إصدارها لمصلحة الجهات الحكومية( شهادات الجامعات وغيرها من الوثائق الأخرى)، مع توفير بيئة استضافة والدعم الفني لكافة المشروعات القومية والتي تديرها جامعة عين شمس.

يذكر أن مجمع الإصدارات المؤمنة يعد من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والكروت الذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها كما يحرص المجمع على ضمان توصيل خدماته ومنتجاته إلى كافة قطاعات المستفيدين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وكذلك توفير منافذ تقديم الخدمات الأفراد المجتمع المصري.

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وفي سياق آخر شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم بلندن، الذي أقيم في لندن، ونظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير شريف كامل سفير مصر في لندن، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

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