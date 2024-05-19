رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والحقوق والعلوم

أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 في كليات الحقوق والآداب والعلوم، برفقة عمداء الكليات الوكلاء وأمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

بدأت الجولة بتفقد امتحانات كلية الحقوق بمبنى الامتحانات والتقى الدكتور محمد ضياء بعدد من الطلاب واستمع لآرائهم حول طبيعة وأسئلة الإمتحانات، أعقبها تفقد امتحانات كلية الآداب، حيث تفقد سيادته اللجان الإمتحانية بالكلية واطلع على الإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، كذلك تفقد المركز الطبي بالكلية.

كما تابع رئيس الجامعة سير الامتحانات بكلية العلوم،

وخلال جولته التفقدية أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء الامتحانات، تتيح لهم التركيز والأداء بأفضل شكل ممكن مع ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتحصيل الدراسي.

كما شدد علي أن تتم أعمال التصحيح بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.

وفي ختام جولته، أثنى رئيس الجامعة على مستوى التنظيم والانضباط الذي لمسه خلال جولته بالكليات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل قطاع التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في تنظيم العملية الإمتحانية بشكل يعكس الاحترافية والحرص على مصلحة الطلاب، كما أثنى على انتظام الطلاب داخل اللجان، والتزامهم بالتعليمات المنظمة، مؤكدا علي أن نجاح العملية الإمتحانية يعكس تضافر جهود جميع الأطراف داخل الجامعة.

يذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة كان قد اتخذ حزمة من الاجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

بالإضافة إلي الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لإستقبال عدد ۳۵۰۰ طالب مع، تكليف كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

كذلك تم توجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعية للعمل بكامل قوتها خلال الفترة المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان، وتوفير فرق طبية إضافية للطوارئ للتواجد على مدار فترة الامتحانات لأي سبب طارئ بالكليات ذات الكثافة الطلابية، وتوفير أفراد من الفرق الطبية لمباشرة العمل بالكليات المستحدثة (الإعلام - الآثار - الطب البيطري) والتوجيه بمراجعة الإجراءات الاحترازية بقاعات الإمتحانات بالكليات.