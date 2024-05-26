الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق تنظم ندوة عن "العلم والوعى والجمهورية الجديدة"

الندوة
الندوة

نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، ندوة بعنوان "العلم والوعى والجمهورية الجديدة"، لمناقشة التحديات التى تقابل مصر من الداخل والخارج، وكيفية التعامل معها والوعى بمخاطرها، وجهود القيادة السياسية فى وضع حلول لها ومواجهتها.

حاضر فى الندوة اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود حسن، محاضر الاستراتيجيات والأمن القومى، ومساعد وزير التجارة والصناعة، وذلك بإشراف وحضور الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة، وحشد من طلاب الجامعة.

 كيفية استخدام الأعداء لعقول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي

وتحدث اللواء حافظ محمود حسن عن أساليب حروب الجيل الرابع والخامس، وكيفية استخدام الأعداء لعقول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، واستدراجهم لمعاداة الجيش والبلاد، وضرورة استخدام الشعب لوعيه لوقف ذلك المخطط.

وقد تم فتح باب المناقشة والأسئلة، بين المحاضر والحضور عن موضوع الندوة، وفى ختام الندوة تم تكريم اللواء حسن حافظ وقام الدكتور خالد بمنحه درع الكلية، كما تم تكريم الطلبة الأوائل وافتتاح مشاريع التخرج بمختلف اقسام الفرق النهائية.

وفى سياق متصل، عقدت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، مؤتمرًا لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة تحت عنوان "من الألف إلى الياء.. دليل  للمشاريع الابتكارية من الفكرة إلى الواقع  guide towards innovative projects from idea to reality from a to z".

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية طب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عناني وكيل كلية الطب للدراسات العليا. 

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كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة ازقازيق ندوة نقاشية تكريم الطلبة حروب الجيل الرابع

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