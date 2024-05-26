"الداخلية" تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام في مجال العلوم القانونية والبحث الجنائي وعلوم الأدلة الجنائية، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية القطرية.

تلقى الدارسون خلال الدورة منهجًا تدريبيًا شمل عدد من المحاور في مجالات (تنمية المهارات القانونية والإنسانية والاجتماعية والسلوكية والمهارات الأمنية "الأطر الرئيسية لأعمال البحث الجنائى، طرق التعامل مع الآثار المادية لمسرح الجريمة وفحصها" - الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة الجرائم المستحدثة - الكفاءة القتالية الأمنية "تدريبات الرماية واللياقة البدنية وقواعد التأمين الذاتي والشخصي").

كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية عددًا من ورش العمل في مجالات مختلفة شملت (مواجهة حروب الجيل الرابع - جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر ومكافحة المخدرات التخليقية - دور رجال الأمن في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).

كما حاضر في الدورة عدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء فى مجال التكنولوجيا وعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما شمل التدريب عدد من الزيارات الميدانية لمقر (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - معامل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة).

وفي ختام الدورة، تم إعداد برنامج سياحي للوفد الأمني القطري شمل مزارات سياحية مختلفة.. حيث أشاد المتدربين بحسن الإستقبال ودقة التنظيم وحرص القيادات الأمنية المصرية على نقل الخبرات العملية والمعرفية لهم بإستخدام أفضل الوسائل والتقنيات والوسائط العلمية الحديثة.

جاء ذلك استمرارًا لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تدعيم التعاون الأمني بين مصر وأشقائها من الدول العربية الشقيقة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الأمني للكوادر الأمنية من الدول العربية الشقيقة لاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.