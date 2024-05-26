الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنشاء كوبري السيارات أمام سكة حديد كفر داود لخدمة الأهالي بالمنوفية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات أمام الدير ( إنشاء جديد ) أعلى خط سكة حديد كفر داود – السادات، والذي يربط الطريق الإقليمي بمنطقة اليافطة والطريق الصحراوى،بطول 400 م وبتكلفة  5،5 مليون جنيه بمركز ومدينة السادات.

كما تم متابعة أعمال الرصف والتطوير  بشارع طه حسين المتفرع من شارع صلاح الدين بطول 300م بداية من تقاطع شارع التأمينات وحتى تقاطع صلاح الدين الغربي، وكذا وضع طبقة الـMco اللاصقة بشارعي أبو زيد والجلاء تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية بمركز ومدينة أشمون، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وخاصة خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور والكباري التي تستهدف تخفيف الضغوط المرورية وتسهيل حركة التجارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتم ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

محافظة المنوفية كوبري سيارات مدينة السادات سكه حديد كفر داود كوبي بتكلفة 5 5 مليون جنيه

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