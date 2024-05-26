الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "تعليم المنوفية" يتابع ثانى أيام امتحانات الدبلومات الفنية.. ويؤكد: لا شكاوى

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

تابع مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية اليوم الأحد، سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي، 2023/ 2024 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والغرفة على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.


وترأس اليوم الأحد الموافق 2024/5/26، الأستاذ محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وتابع  سير الامتحانات  للدبلومات الفنية الدور الأول 2023/ 2024.

وأكد محمود  الفولي، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى مدار اليوم مع جميع غرف عمليات الإدارات، والمحافظة والوزارة، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها (125) لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان،  والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه، مشددًا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء، ولم يصل حتى الآن للغرفة أي شكوى من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

 

ويتم ذلك برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

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