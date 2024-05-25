السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يلتقى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك في دعم وتطوير المناطق غير المخططة، بهدف تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتنفيذ المشروعات، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، المهندسة سوزان نادر منسق عام الإدارة المركزية لمتابعة وتنفيذ مشروعات المحافظة.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة استكمال المرحلة الأولى من تطوير العشوئيات ومتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لأعمال تطوير البنية التحتية بعدد من المناطق غير المخططة بنطاق البر الشرقي بشبين الكوم وميت خاقان وبعض المحاور الرئيسية، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق غير المخططة وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتقديم خدمات أفضل لقاطنيها وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تناول اللقاء بحث آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب بشبين الكوم "مشروع داره" المقام على مساحة 15،8 فدان، بإجمالي 1672 وحدة سكنية متكاملة الخدمات، وذلك في ضوء خطة الدولة وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال إنشاء وبناء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وثمّن المحافظ جهود المهندس خالد صديق في تنفيذ وإنجاز المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة طبقًا للبرامج الزمنية المحددة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتوفير حياة كريمة للمواطنين. 

هذا وأكد محافظ المنوفية أهمية التنسيق والتعاون المثمر مع صندوق التنمية الحضرية لدوره الرائد والحيوي، الذى يقوم به انطلاقًا من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل لخطط التنمية بالمحافظة بهدف الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية. 

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية على أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير المناطق غير المخططة، من خلال تنفيذ خطط تنموية ومشروعات قومية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

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