الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: وفد يزور وحدة التدريب المتنقلة ويشيد بدور الوزارة فى التدريب المهنى لسيدات جنوب سيناء

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، زيارة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، بمدينة سانت كاترين، شارك فيها النائب جيفارا الجافى عضو مجلس الشيوخ، واللواء طلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور مجدى الديب مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيره بجنوب سيناء  ومحمد موسى مكتب عمل كاترين، وتفقد الدورات التدريبية المجانية الموجودة بالوحدة، وإستطلاع آراء الفتيات البدويات حول مدى إستفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة لهم من مديرية العمل، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل والمهن التراثية، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024.

txt

وزارة العمل: ختام فعاليات برامج تدريبية على 4 مهن لسيدات المنوفية

مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء
 

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والمهن المستحدثة، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير برامج جديدة مجانية تساعد الشباب فى الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بعد الانتهاء من التدريب، وأضافت مدير المديرية، ان جميع الوفد أشاد بجهود الوزارة والمديرية فى تقديم تلك الخدمات التدريبية للسيدات البدويات على المهن التراثية، كما إستمع "الحضور "إلى المتدربات،ومدى استفادتهن من هذه الوحدة في تدريب السيدات البدويات على المهن التراثية،ومساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر،  كما أشادو بالإستجابة السريعة من وزير العمل لسيدات البدو خلال زيارته إلي مدينة سانت كاترين، وارسال هذه الوحدة التدريبية المجهزة الي سانت كاترين،والتي نجحت خلال الشهور الماضية في تخريج دفعات من المتدربات،بعد تأهيلهم لسوق العمل وبالمجان.
اشارت مدير المديرية إلى أن الدكتور مجدى الديب مدير جهاز المشروعات المتوسطه والصغيرة، فى حديثه مع  المتدربات تحدث خلاله عن الفرص الواعدة المتاحة لهن، وعن استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل لاقامة مشروعات صغيرة بعد التدريب، والمشاركة فى المعارض التى تقام لعرض المنتجات والمشغولات اليدوية والتى بدورها تظهر أهمية التراث البدوى، والاهتمام به، وكان وزير العمل قد دعا الشباب إلى الاستفادة من هذه الدورات والتقديم فيها لتأهيل أنفسهم على المهن المستقبلية والاستعداد لها.

txt

وزارة العمل: زيارات تفقدية لمواقع عمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء زيارة تفقدية وحدة التدريب المتنقلة مجلس الشيوخ البرامج التدريبية وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل

الأكثر قراءة

عاجل| تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى