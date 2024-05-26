الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: زيارات تفقدية لمواقع عمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

زيارات تفقدية
زيارات تفقدية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية، جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة بالمحافظة،للتفتيش علي مصنع صن ماين للملابس الجاهزة ومصنع بانجيا للمستلزمات الطبية، حيث تعمل تلك المصانع بقطاع الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الكهربائية وقطاع صناعة الأحذية وقطاع الصناعات الغذائية، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال،والتأكد من تطبيق كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية والإلتزام بها لتوفير مناخ عمل آمن للجميع، وكذلك تشكيل لجنه الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية لمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ اشتراطات الدفاع المدنى ومراجعة خطة الطوارئ والاخلاء بالمنشآت العاملة فى المحافظة، ضمن جهود المديرية وأجهزتها فى تطبيق أحكام قانون العمل فيما يخص تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت لحماية الأفراد والممتلكات والمترديين من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل مستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار.

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مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، ان تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت لحمايتهم والمنشآت التى يعملون بها، وتفعيل دور أجهزة المديرية فى القيام بمهامها فى التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة لتطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، والمتابعة المستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات للمنشآت والمصانع والعمالة الموجودة بها، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وأكد مدير المديرية خلال جولته على إعلاء قيمة العمل والعمال داخل كل المصانع والشركات وسيلة من وسائل التقدم والنجاح في آداء المهام، وتوفير مناخ وظيفي تستطيع من خلاله العمالة الابداع ويزيد من الانتاجية والمهارات لدى جميع العمال في مناخ يسوده، مراعاة لأساليب السلامة والصحة المهنية ومبادئها المنصوص عليها في القانون لتوفير الحماية والرعاية لكافة العمال، وتضمنت اللجنة المشكلة المهندس ايمن صالح رئيس هيئة المنطقه الحره بالاستثمار  ، والدكتورة داليا حسن عضو  السلامه والصحه المهنيه وممثل عن مديرية العمل، والمهندس محمود ميره عضو الاداره الهندسية وممثل عن هيئه الاستثمار، ورشا فؤاد امين سر اللجنة، والكابتن احمد هلال عضو الحمايه المدنية وممثل عن الحمايه المدنية.

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وزارة العمل: إستمرار فعاليات حملة "بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة" بمنشآت بورسعيد

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة تفقدية مواقع العمل المنطقة الصناعية الملابس الجاهزة الصناعات الغذائية السلامة والصحة المهنية

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