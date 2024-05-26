وزارة العمل: ندوة للتوعية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للعاملين بمديرية جنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ندوة توعية للعاملين بالمديرية تحت عنوان (أنت أقوى من المخدرات)، تناولت عدة موضوعات منها: كيفية مكافحة وعلاج الإدمان، وأضرار المخدرات على الفرد، والأسرة والمجتمع، وتوعية المدمنين بأهمية الخضوع للعلاج وإعانتهم، ضمن جهود الصندوق فى الحد من انتشار المخدرات فى المجتمع المصرى، عبر تزويد أفراده بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات، بحيث تتكامل جهوده مع كل مؤسسات المجتمع، سعيًا نحو خفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة، ومنعه بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع مجهودات خفض العرض، وبحيث تتاح الخدمات العلاجية ذات الجودة المرتفعة بشكل مجانى وعادل دون تمييز وبسرية تامة لضحايا إدمان المخدرات، وتعتمد الإجراءات الذكية الكفيلة باستمرار تعافى هؤلاء الضحايا وإعادة دمجهم مجتمعيًا فى سبيل تحقيق مواجهة فعالة ومستدامة لمشكلة تعاطى وإدمان المخدرات".

مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء

وأوضحت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول القضايا المجتمعية التى تؤثر على الشباب، خاصة حمايتهم من الإدمان والمخدرات وآثارهم السلبية على الأفراد والأسر والمجتمعات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية داخل محافظات الجمهورية، وأضافت مدير المديرية أن الندوة تضمنت محاضرة قدمها الدكتور محمد رمضان من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حول كيفية مكافحة وعلاج الإدمان، حيث أوضح أن تعاطي المخدرات من أخطر الآفات التي نعاني منها في عصرنا الحالي، والتى انتشرت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، وأثرت على صحة الفرد النفسية والبدنية، وغيّرت من طريقة تفكيره وسلوكياته، ولم تقتصر أضرار المخدرات على الفرد، بل امتدت لتشمل الأسرة والمجتمع بأسره، مما يعني خطر شيوع الفساد الأخلاقي، والعنف، والجريمة، حيث لا تقتصر أضرار المخدرات على الصحة النفسية والبدنية للفرد فقط، بل إنها تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة فتؤثر سلبًا على سلوك الشخص وعلاقته بمن حوله، علاوة على استنزافه ماديًا ومعنويًا.