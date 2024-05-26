وزارة العمل: استمرار فعاليات حملة "بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة" بمنشآت بورسعيد

قالت وزارة العمل، في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوة التوعية الثانية ضمن حملة "بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة" بالتعاون مع مجمع الإعلام ببورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بمكتبة الطفل بحى الزهور، وبمشاركة ٩٠ طالبة من مدرسة دكتور أحمد زويل للتعليم المزدوج، ومدرسة البتول الفنية للتعليم المزدوج (تخصص ملابس بنظام الجدارة)، تضمنت عدة موضوعات: مفهوم السلامة وأهميتها في التطبيقات الحياتية وأهم المخاطر الموجودة في بيئة العمل، مثل الميكانيكية والفيزيائية والبيولوجية، ومخاطر الحريق والمخاطر السلبية والمخاطر الكيميائية وكيفية التعرف على هذه المخاطر، ومعرفة كيفية تجنبها للمحافظة على العامل وخلق بيئة عمل آمنة، وأيضا المحافظة على الآلات والمعدات في بيئة العمل، وتعريف الطالبات كيفية التصرف في حالة حدوث كارثة، سواء حريقا أو انهيارا للمبنى أو تسرب غاز على سبيل المثال، وذلك في إطار شرح خطة الطوارئ، وتحديد المسئولين عن الخطة، وكيفية تنفيذها للوصول إلى نقطة تجمع آمنة، وعدم حدوث خسائر سواء مادية أو بشرية.

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

وأفاد عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، بأن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة الاهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية، بين العاملين فى المنشآت، لحماية العنصر البشرى والمنشآت والمترددين، وتكثيف ندوات التوعية والحملات، لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة، وأضاف مدير المديرية أن تلك الندوات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بحضور د. سماح حامد أبوالمعاطي مدير مركز النيل للإعلام، ومجدي كمال رئيس جمعية المستثمرين، وإيهاب حسين نائب مدير الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بجمعية مستثمري بورسعيد، وأسماء رخا مدير مركز طفل الزهور بمحافظة بورسعيد، كما ألقت الكميائية هالة الجندي مفتش مكتب سلامة وصحة مهنية بورسعيد، والكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة ببورسعيد، والكيميائية لندا سعد مدير التوجيه الفني بالإدارة.