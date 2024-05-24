الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التسجيل مجانى وبدون وسطاء".. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى اليونان وقبرص

فرصة عمل
فرصة عمل

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بـوزارة العمل، أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان لتلقي الأيدي العاملة للعمل بالخارج، ويوجد أكثر من مهنة سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لكن الطلبية المتوفرة حاليًا هي الموسم الزراعي.

وأضافت هبة أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن هذه فرص عمل توفرها الوزارة بمصر مع دول أخرى ليس فقط اليونان لكن هناك أكثر من دولة، لافتة إلى أنه لا يوجد وسيط تمامًا ولا يوجد سماسرة كما لا توجد شركات عمالة.

نحتاج حاليًا بالموسم الزراعي ممن لهم خبرة ولو بسيطة في المجال الزراعي، لافتة إلى أن الوزير حسن شحاتة وجه بوجود قاعدة بيانات لكل الشباب الراغب للعمل بالخارج حتى يلبي الطلبات القادمة من الدول خلال الفترة القادمة. 

وزارة العمل برنامج اليوم مذكرة تفاهم الموسم الزراعي اليونان

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