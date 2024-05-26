محافظ الشرقية يتفقد مدينة بلبيس ويأمر بتسوير قطع الأرض الفضاء ورصف الشوارع الجانبية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة بلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة حي الشيخ عمر ليصدر توجيهاته للدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنبيه على أصحاب قطع الأرض الفضاء داخل وخارج الحيز العمراني بتسويرها حفاظًا عليها وحتى لا تتحول لمقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين واتخاذ اللازم قانونا.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بحصر الشوارع الجانبية والضيقة بمنطقة حي الشيخ عمر وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورًا في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الانترلوك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بالعيادة الشاملة للتأمين الصحي بمدينة بلبيس وتفقد غرفة الأشعة والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمة الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على العيادة واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أحد المخابز بالمدينة لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والاطمئنان علي مرور مفتش التموين علي المخبز وكذلك والتأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين باستمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية علي المخابز والمحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وطرحها امام المواطنين بأسعار مناسبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة بلبيس بتفقد عزبة الكيلانية ليكلف رئيس المركز بإعداد المقايسات اللازمة لرصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الإنترلوك، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.