والد طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية: "ملحقتش أنقذها"

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد طفلة لقيت مصرعها، في حادث مصعد عقار بمنطقة الطالبية.

وذكر أن ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، سقط عليها مصعد العقار لتصاب برأسها، وتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وأضاف أنه حاول إنقاذ ابنته، إلا أن شدة الإصابات التي لحقت بها أدت إلى وفاتها، وأكد عدم اشتباهه في وقوع الحادث جنائيًا.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

والبداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغ بمصرع طفلة داخل عقار بالطالبية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، سقط عليها مصعد العقار، مما أسفر عن مصرعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.