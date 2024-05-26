الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: خطة لتحسين تشغيل المنشآت وتوزيع المياه لتحقيق إدارة مثلى للمنظومة المائية

وزير الري
وزير الري

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في إحلال وصيانة وتجديد المنشآت المائية طبقا للحاجة.. عقد االدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية (المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية)، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وإستعرض الدكتور سويلم ما تم إتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل والتى تتضمن المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الادرات العامة التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف علي مستوي الجمهورية.

كما تم إستعراض موقف حصر بيانات المنشآت وإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعدة لهذا الشأن، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات وإمدادها الدورى بالبيانات بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة علي إستخدامها.

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وفى ضوء توجيهات الدكتور سويلم السابقة بالعمل على رفع كفاءة السادة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة فى إحلال وصيانة المنشآت المائية.. فقد تم عقد برنامج تدريبى فى شهر مارس الماضي بعنوان "توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية" لرفع كفاءة مهندسي الوزارة فى مجال تقييم ومتابعة المنشآت المائية، كما تم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجارى إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات، كما يجرى التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة الي سلسلة من الدورات التدريبية التى ستنعقد شهريا بما يساهم في تطوير منظومة الري وإدارة المنشات التابعة للوزارة.

خطة لتوزيع المياه 

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.

وأضاف سيادته أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة  مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقه تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هاني سويلم وزير الموارد المائية الرى

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