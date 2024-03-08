الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرى والهيئة الهندسية ينفذان خطة أعمال لتأهيل المنشآت المائية وحماية شواطئ الإسكندرية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

إستقبل الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لبحث موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة فى مجال صيانة المنشآت المائية وأعمال حماية الشواطيء.

وقد رحب الدكتور سويلم باللواء العزازى معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الحرص على إستمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة فى العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية

وقد تم خلال اللقاء الإتفاق على توقيع إتفاقية إطارية بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية فى أقرب وقت، مع إستمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص المراحل اللاحقة من التعاون والتى تشمل عددا من بوابات الترع والكبارى والسحارات والبرابخ ومنشآت النهاية بالترع.

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الدكتور سويلم واللواء العزازى يبحثان موقف مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

حماية شواطئ محافظة الإسكندرية

كما تم الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على التنسيق بين الجانبين فيما يخص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية لحماية المنطقة الشاطئية وطريق الكورنيش من النحر والتآكل الناتج عن الأمواج والنوات البحرية والتغيرات المناخية، بالتزامن مع اعمال توسعة طريق الكورنيش الجارى تنفيذها.

التنسيق فيما يخص المراحل اللاحقة والتى تشمل عددا من بوابات الترع والكبارى والسحارات والبرابخ ومنشآت النهاية بالترع

كما تم الإتفاق أيضا على عقد إجتماع شهري بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الجانبين.

عقد إجتماع شهري بين الجانبين للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة
تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية المنشات المائية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزير الموارد المائية حماية الشواطئ

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